باكستان تعلن إرسال 3 طائرات محملة بمساعدات إنسانية إلى الشعب الأفغانى

جدة - نرمين السيد - وكتب صديق على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "قررت باكستان إرسال مساعدات إنسانية إلى الشعب الأفغانى، تشمل مواد غذائية وأدوية.. ستتوجه ثلاث طائرات "لوكهيد سى-130" إلى أفغانستان". وأضاف : "بعد وصول الدفعة الأولى عن طريق الجو، ستتواصل المساعدات عن طريق البر". وأشار صادق إلى أن الحكومة الباكستانية ستواصل بذل قصارى جهدها لمساعدة الأشقاء الأفغان فى الظروف الصعبة الحالية.

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