إيطاليا ترصد 5923 إصابة و69 وفاة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، تسجيلها 5923 إصابة و69 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".
وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5923، مقابل 3361 الاثنين و4720 والثلاثاء، ليصل العدد العام إلى مستوى نحو 4.585 مليون حالة، بينها 131581 حالة نشطة.
وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 69 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 52 الاثنين و71 الثلاثاء، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 129707 أشخاص.
كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى نحو 4.324 مليون شخص، بعد تسجيل 8058 حالة شفاء جديدة.
وتعتبر إيطاليا الدولة الـ12 في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والـ9 من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.
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