لبنان.. وفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي عبد الأمير قبلان

دوت الخليج :- توفي، السبت، رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان عن 85 عاما.

جاء ذلك في بيان للمجلس وإفادة مقتضبة نشرتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأضاف المجلس في بيانه أن "الإمام قبلان سجل إنجازات وطنية رائدة حفظت العيش المشترك والسلم الأهلي، وكان صاحب همة عالية في خدمة الناس وعمل على تفعيل التعاون بين المكونات الوطنية".‎

وأمس الجمعة، ذكر "المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى" في بيان آخر أن "الشيخ قبلان في المستشفى ويحتاج إلى دعاء المؤمنين".

وفور إعلان خبر وفاته، نعى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، في بيان، الشيخ الراحل.

وقال بري في بيان: "ننعيه (قبلان) إلى الأمة قامة وطنية نذرت نفسها حتى الرمق الأخير دعوة دائمة للوحدة بالكلمة الطيبة والعمل الصادق".

كما نعاه رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري، عبر توتير، قائلاً: تنطوي برحيل الشيخ قبلان صفحة من صفحات القيادات الروحية الوطنية التي تميزت بالطيبة والصراحة ونذرت حياتها لخدمة لبنان ووحدة ابنائه".

والشيخ قبلان ولد عام 1936 في بلدة ميس الجبل (جنوب)، وفي العام 1994، انتخب الشيخ محمد مهدي شمس الدين رئيساً للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى كما انتخب الشيخ قبلان بالإجماع نائباً للرئيس.

وعلى إثر إصابة الإمام شمس الدين بمرض عضال ودخوله إلى المستشفى في العام 2000، تولى المفتي قبلان مهام رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.

والمجلس الإسلامي الشيعي في لبنان كان أول مركز رسمي للشيعة بالبلاد حيث تم تأسيسه في العام 1969، وهو يوازي أهمية دار الفتوى لدى السنة.

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