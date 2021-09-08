الجيش السوري يدخل مدينة درعا البلد
دخلت وحدات من الجيش السوري إلى منطقة درعا البلد وبدأت بتثبيت بعض النقاط العسكرية وتمشيط المنطقة إيذانا بإعلانها "خالية من الإرهاب".
وذكرت وكالة "سانا" أن وحدات من الجيش السوري والجهات المختصة دخلت منطقة درعا البلد ورفع العلم الوطني والبدء بتثبيت بعض النقاط، "تمهيدا لبدء عمليات تفتيش وتمشيط في المنطقة بحثا عن السلاح ومخلفات المسلحين من أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة والكشف عن الأنفاق والتحصينات والأوكار".
واستؤنفت أول أمس عمليات تسليم الأسلحة وتسوية أوضاع عشرات المسلحين من درعا البلد في إطار تنفيذ اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة وذلك بعدما كانت المجموعات المسلحة في حي درعا البلد عطلت عدة مرات تطبيق الاتفاق.
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