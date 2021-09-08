واشنطن: على طالبان القيام بالكثير للحصول على اعتراف بشرعيتها

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الأربعاء، إنه "على حركة طالبان القيام بالكثير، للحصول على اعتراف بشرعيتها"، لافتة إلى أن "المجتمع الدولي والولايات المتحدة يراقبان ما إذا كانت طالبان ستسمح بمغادرة كل من يريدون ذلك".
وأضافت: "المجتمع الدولي والولايات المتحدة يراقبان ما إذا كانت طالبان ستسمح بمغادرة كل من يريدون ذلك، وما إذا كانت ستحترم حقوق النساء وغيرها من الالتزامات، وهذا ما سيحدد موقفنا تجاهها.
وأشار البيت الأبيض إلى أنه يجري التواصل مع "مجموعة صغيرة من الأميركيين المتبقين في أفغانستان"، لافتا إلى أنه يتم العمل على إجلائهم.
وفي وقت سابق، الأربعاء، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة "لن تدعم أي حكومة، إلا في حال كانت تستحق فعلا ذلك الدعم"، مضيفا أن الشعب الأفغاني "يستحق حكومة تمثل كافة الأطياف في البلاد".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، هايكو ماس في قاعدة "رامشتاين" بألمانيا: "نود من حركة طالبان أن تسمح بوصول المساعدات في أفغانستان".
وأشار وزير الخارجية الأميركي، إلى أن الولايات المتحدة تفعل "كل ما في وسعها" لاستئناف رحلات الإجلاء من أفغانستان.
من جانبها، قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية، جيرالدين غريفيث، لـ"دوت الخليج": "نطالب طالبان باحترام التزاماتها بالسماح بخروج الراغبين وحماية الحقوق".
وأشارت إلى أن واشنطن تراقب الوضع في أفغانستان عن كثب "وسنقيم أي حكومة بناء على أفعالها".
واستطردت: "الولايات المتحدة ستقوم بالتصدي لأي تهديد يطال مصالحها في أفغانستان"، التي أضحت تحت سيطرة طالبان منذ أغسطس الماضي.
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