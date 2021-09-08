شهدت منطقة حي غرب شبرا الخيمة، شمالي العاصمة المصرية القاهرة، انهيار عقار مكون من 4 طوابق، مساء الأربعاء.
وقال شهود عيان لموقع "دوت الخليج"، إن العقار "انهار بالكامل وبشكل مفاجئ"، وأنه كان يوجد سكان داخله لحظة الانهيار.
وبحسب الشهود ومصدر أمني، فإن قوات الحماية المدنية تعمل على رفع الأنقاض بحثا عن ضحايا، فيما لم يتم تسجيل استخراج أية ضحية حتى الآن.
وقال المصدر الأمني، إنه حسب المعلومات الأولية، فإن العقار "قديم ومتهالك، ويبدو أنه تمت فيه بعض الترميمات مؤخرا، مما أثر على أساساته"، مضيفا أن "تحقيقات النيابة في الواقعة ستكشف كافة الملابسات بعد رفع الأنقاض والبحث عن وجود ضحايا من عدمه".
وفور وقوع الحادث، تداول مغردون صورا للعقار المنهار بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين المسؤولين بضرورة بحث أزمة العقارات المتهالكة والمخالفة، التي تحصد الأرواح بشكل مستمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر.. انهيار عقار من 4 طوابق بالقليوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.