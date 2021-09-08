رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يزور تونس غدا لبحث فتح الحدود

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية، أعلن الدبيبة، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمساءلة حكومة الوحدة الوطنية، أنه سيتوجه غدا إلى تونس ليلتقى بالرئيس قيس سعيّد للتباحث حول عدد من القضايا، أهمها فتح الحدود بين البلدين.

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