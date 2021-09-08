البيت الأبيض: أمريكا لم تقر بحكومة طالبان في أفغانستان

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء 8 سبتمبر ، إن الولايات المتحدة لا تعتزم الإقرار بحكومة طالبان في أفغانستان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحفيين في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "هذه حكومة مؤقتة، لا أحد في هذه الإدارة، لا الرئيس ولا أي شخص في فريق الأمن القومي قد يقترح أن طالبان عضو في المجتمع العالمي يحظى بالتقدير والاحترام".

بلينكن: يبدو أن الحكومة الأفغانية التي شكلتها "طالبان" غير شاملة

وتابعت بقوله "لم تكسب طالبان ذلك بأي شكل من الأشكال، ولم نقيم الأمر على هذا النحو أبدا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال إن الحكومة الأفغانية التي شكلتها حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) يبدو أنها غير شاملة، مضيفا: "على طالبان أن تكتسب الاعتراف بشرعيتها عبر أفعالها".

وتابع، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "اعتراف واشنطن بحركة طالبان يعتمد على أفعالها بشكل كامل"، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل مع ألمانيا على تنسيق الجهود السياسية حول أفغانستان.

واعتبر بلينكن أن ما وصفه بـ "بعض الوجوه في التشكيلة الحكومية لطالبان، تثير قلق واشنطن"، مشيرا إلى أنه بحث مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، سبل ضمان تنفيذ حركة طالبان تعهداتها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن تبذل قصارى جهدها لاستئناف رحلات الإجلاء من أفغانستان، مضيفا: "لكن حركة "طالبان" لم تلتزم بتسهيل سفر العالقين وتتذرع بعدم امتلاكهم وثائق السفر المطلوبة.

واستولت حركة طالبان على الحكم في أفغانستان في 15 أغسطس الماضي، بينما سحبت الولايات المتحدة الأمريكية آخر جنودها من البلاد في 30 أغسطس.