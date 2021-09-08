وزارة الداخلية المغربية تعلن نسبة المشاركة في الانتخابات

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، ليلة الخميس، عن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية والمحلية التي جرت الأربعاء في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت وزارة الداخلية المغربية إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 50.18 بالمئة على المستوى الوطني، بزيادة طفيفة عن النسبة المسجلة في انتخابات 2016 وهي 43 في المئة.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية: "عملية الاقتراع جرت على العموم في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة.. باستثناء بعض الحالات المعزولة جدا، التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت".

ويتنافس 31 حزبا وائتلافا على 395 مقعدا في الغرفة الأدنى للبرلمان. كما اختار الناخبون أيضا ممثلين عن 678 مقعدا في المجالس البلدية.

وأغلقت مراكز الاقتراع في المغرب أبوابها، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش، الأربعاء، بعدما أدلى الناخبون بأصواتهم، في ثالث انتخابات تشهدها البلاد منذ إقرار دستور 2011.

وذكر مراسلو "دوت الخليج" في المغرب، أن وتيرة الإقبال على التصويت ارتفعت مساء، فيما شهدت الأقاليم الجنوبية "إقبالا قياسيا"، حسب النتائج الأولية.

وقيدت لوائح جائحة كورونا الصارمة قدرة المرشحين على الوصول لنحو 18 مليون ناخب مسجل.

ولم يسمح للمرشحين أيضا بتوزيع المنشورات الدعائية، وتعين عليهم تقييد تجمعات الحملات إلى 25 شخصا كحد أقصى. ونتيجة لذلك، صعد الكثيرون جهودهم على وسائل التواصل الاجتماعي.