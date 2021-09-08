البيت الأبيض: أمريكا لم تقر بحكومة طالبان فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى للصحفيين فى تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "هذه حكومة مؤقتة، لا أحد فى هذه الإدارة، لا الرئيس ولا أى شخص فى فريق الأمن القومى قد يقترح أن طالبان عضو فى المجتمع العالمى يحظى بالتقدير والاحترام".
وبحسب "سبوتنيك"، تابعت بقولها : "لم تكسب طالبان ذلك بأى شكل من الأشكال، ولم نقيم الأمر على هذا النحو أبدا".
وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن قد قال إن الحكومة الأفغانية التى شكلتها حركة "طالبان" يبدو أنها غير شاملة، مضيفا: "على طالبان أن تكتسب الاعتراف بشرعيتها عبر أفعالها".
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