هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب محافظة السليمانية العراقية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة النقل العراقية، فى بيان اليوم الأربعاء، أن الهزة سجلت فى تمام الساعة 06:43 مساء اليوم بالتوقيت المحلى وقد بلغت قوتها (4.5)، درجة حيث تبعد (18) كم شمال غربى قضاء كلار من محافظة السليمانية".

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