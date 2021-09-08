السعودية: تورط المملكة فى هجمات 11 سبتمبر ادعاءات باطلة

جدة - نرمين السيد - أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن أى ادعاء بأن المملكة متواطئة فى هجمات الحادى عشر من سبتمبر هو ادعاء باطل لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أنها ترحب بالكشف عن الوثائق السرية المتعلقة بالهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة فى الحادى عشر من سبتمبر 2001م.





وشددت السفارة فى بيان لها، أوردته وكالة الأنباء السعودية، على أن التحقيقات السابقة، بما فى ذلك لجنة الحادى عشر من سبتمبر وما يسمى بـ "28 صفحة"، لم تظهر أى دليل على الإطلاق يشير إلى أن حكومة المملكة أو أى من مسؤوليها كانوا على علم مسبق بالهجمات الإرهابية أو كانوا متورطين بأى شكل من الأشكال فى التخطيط لها أو تنفيذها، موضحة أن قيادة المملكة دعت للكشف عن جميع المواد المتعلقة بالهجمات بشكل مستمر خلال العشرين عاماً الماضية، وطالبت دوماً بالشفافية فيما يتعلق بمأساة الحادى عشر من سبتمبر. ولفتت السفارة إلى أن المملكة شريك رئيسى للولايات المتحدة فى مكافحة الإرهاب، موضحة أنه باعتبارها أحد الدول التى استهدفها الإرهاب العالمى، فهى تتفهم ألم ومعاناة الأسر التى فقدت أحبائها فى ذلك اليوم الذى لا ينسى.

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