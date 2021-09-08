المغرب: 50.18% نسبة التصويت فى الانتخابات التشريعية

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الداخلية المغربية، أعلنت أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الجهوية والجماعية والتشريعية، اليوم الأربعاء، بلغت 36 % حتى الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلى، وذلك قبيل إغلاق صناديق الاقتراع بساعتين.

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