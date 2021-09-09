أسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء برقم العداد والحساب إلكترونياً 1443

يبحث العديد من المواطنين عن أسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء برقم العداد من خلال شركة الكهرباء التابعة للمملكة العربية السعودية، حيث تحرص شركة الكهرباء على تقديم العديد من الخدمات الفريدة والمتميزة لجميع مشتركيها، ومن هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن تفاصيل فاتورة الكهرباء، حيث يستطيع المشتركين الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصّة بفواتيرهم إلكترونيًا دون الحاجة للتوّجه إلى شركة الكهرباء، ومن خلال المقال سوف نتعرف على أسهل طريقة لمعرفة فواتير الكهرباء.

أسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء برقم العداد

يمكن لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية الاستفسار عن أسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء برقم العداد، فرقم العداد هو أحد البيانات التي يتم إدخالها في حساب الكهرباء بشركة الكهرباء، ويمكن من خلاله الحصول على معلومات تفصيلية لتعديل نمط استهلاك الكهرباء، ويُمكن الاستعلام عن هذه الفاتورة برقم العداد باتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لـ شركة الكهرباء السعودية.

بعد الدخول للموقع قم باختيار خدمات الفواتير التي تظهر أسفل خدمات المشتركين.

ومن خدمات الفواتير نضغط على استعراض الفواتير الإلكترونية.

قم بإدخال رقم العداد الخاص بك.

وأخيرًا ضغط على أيقونة (عرض الفاتورة).

وبهذه الخطوات يتم عرض تفاصيل فاتورة الكهرباء الخاصّة برقم العداد الذي تمَّ إدخاله.

استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب القديم

تُتيح شركة الكهرباء السعودية لجميع عملائها الكرام خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بهم عن طريق إدخال رقم الحساب القديم الخاص بهم، وعادةً ما يتم هذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً بالدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية.

اختيار خدمة حسابي من النافذة التي ستظهر أمامك.

إدخال رقم الحساب الخاص بالعداد في المكان المخصص له.

إدخال الرمز المرئي في الخانة المخصصة له، حيث يتكوّن هذا الرمز من عدة أرقام.

الضغط على خيار عرض.

وبعد ذلك ستحصل على القراءة الفعليّة لاستهلاك الكهرباء الخاصة بك.

الاستعلام عن تفاصيل فاتورة كهرباء برقم الحساب

توّفر شركة الكهرباء السعودية خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال رقم الحساب؛ وذلك من خلال اتباع التعليمات التاليّة:

يجب الدخول إلى الموقع الإلكترونيّ لشركة الكهرباء السّعودية.

بعد ذلك تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكم في الخانة المخصصة لذلك.

ثم الضغط على أيقونة (خدمات المشتركين).

ثم اختيار خدمات الفواتير.

وبعد ذلك سوف تظهر أمامك صفحة خدمات الفواتير.

قم بإدخال رقم الحساب في الخانة المخصصة لذلك للاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

ثمَّ إدخال رمز التحقق المرئي الذي سيظهر أمامك.

ثمَّ الضغط على أيقونة (بحث).

في النهاية سوف تظهر أمامك آخر فاتورة كهرباء برقم الحساب الذي تمَّ إدخاله، وكذلك كافة التفاصيل الخاصّة بفواتير الكهرباء السابقة.

استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم السجل المدنيّ

توفر الشركة السعودية للكهرباء خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم السجل المدنيّ، وذلك بهدف تحقيق استفادة العملاء من الخدمة بأقصى حدّ ممكن وعلى مدار 24 ساعة، ويُمكن الاستعلام عن هذه الخدمة من خلال اتباع ما يلي:

في البداية يجب الدخول للموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية.

ثم تسجيل الدخول إلى حساب العميل.

ومن خلال الصفحة الرئيسية لموقع الشركة يتم الدخول إلى صفحة خدمة المشتركين.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “خدمة الفواتير”.

ثم اختيار خدمة الاستعلام عن الفاتورة برقم السجل المدني.

قم بإدخال رقم السجل المدني في الخانة المخصصة لذلك.

ثم إدخال رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة لذلك.

وأخيراً اضغط على زر العرض.

بعد ذلك سيقوم الموقع بعرض الفواتير الخاصة بصاحب السجل المدني، وسوف يتم عرض المبلغ المطلوب دفعه.

استعلام عن تفاصيل فاتورة الكهرباء عن طريق الرسائل

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن خدمة رسائل الجوال لتساعد المواطن المشترك على التواصل الدائم بحسابه في الشركة؛ بحيث يستطيع المشترك من خلال الخدمة الاستعلام واستقبال فواتير الاستهلاك الشهري الكهرباء، ويُمكن لجميع المواطنين التسجيل في هذه الخدمة من خلال إتباع الخطوات التالية:

إرسال رقم الحساب برسالة قصيرة إلى رقم ( 500120 ).

). قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة في طلب الاشتراك، والمتمثلة برقم الحساب، ورقم الجوال، واختيار اللغة.

بعد ذلك سوف تصلك رسائل بكافة التفاصيل المتعلقة بفاتورة الكهرباء الخاصة بك.

استعلام عن تفاصيل فاتورة الكهرباء برقم الهوية

يُمكن لجميع المشتركين الاستعلام عن فاتورَة الْكهرباء من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالشخص المُستعلم؛ وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب تسجيل الدخول إلى بوابة شركة الكهرباء الإلكترونية.

اختيار خدمة استعراض الفاتورة الإلكترونية.

وبعد ذلك سيتم الانتقال إلى صفحة أخرى.

قم بإدخال رقم الحساب في الخانة المخصَّصة لذلك.

ثم ادخل رقم الهوية، أو كلمة المرور، أو البريد الإلكترونيّ.

وأخيراً اضغط على “عرض الفاتورة”.

سداد فاتورة الكهرباء إلكترونياً

توفر شركة الكهرباء السعودية إمكانية سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيًا، حيث يمكن سداد الفاتورة من خلال موقع شركة الكهرباء السعودية مباشرة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع شركة الكهرباء السعودية.

تحديد خدمات الفواتير الظاهرة أسفل خدمات المشتركين.

اختيار استعراض الفواتير الإلكترونية.

قم بإدخال رقم الحساب.

اضغط علي عرض الفاتورة.

في حال إن لم يكن هناك حساب مسجل، فإنه يجب الاشتراك في شركة الكهرباء السعودية من خلال إنشاء حساب جديد، وذلك من الصفحة الرئيسية للموقع، حيث يختار المستخدم تسجيل جديد من الحساب الشخصي واستكمال الإجراءات.

اضغط على خدمة الدف الإلكتروني بالفيزا.

إدخال رقم الفيزا الخاص بالمشترك.

الضغط على أيقونة سداد.

سوف تظهر قائمة بالفواتير التي لم يتم سدادها.

اضغط على خيار دفع الفاتورة.

قم بالتأكد من البيانات المدخلة وتأكيد عملية السداد.

اضغط فوق خيار موافق.

وأخيرًا سوف يتم سداد كافة الفواتير الخاصة بالشخص من خلال الفيزا كارد.

طريقة تقديم اعتراض على فاتورة الكهرباء

توفر شركة الكهرباء السعودية خدمة إمكانية تقديم طلب اعتراض على فاتورة الكهرباء في حالة عدم رضاكم بـ فاتورة الكهرباء الصادرة بحقكم من قبل شركة الكهرباء السّعوديّة أو عند ملاحظة قيمة الفاتورة تفوق استخدامكم الشهريّ للكهرباء، بحيث يُمكن الاتصال على خدمة المشترك، وتقديم الاعتراض على فاتورة الكهرباء من خلال الرقم الخاص بشركة الكهرباء (920001100)، كما يُمكن الاعتراض إلكترونيًا من خلال اتباع التعليمات التالية:

الدخول إلى موقع الرسمي لشركة السعودية للكهرباء.

ثم اختيار خدمة الشكاوى والمقترحات.

بعد ذلك كتابة الشكوى الخاصة بك (اعتراض على فاتورة الكهرباء) في المكان الفارغ المخصص لذلك.

أرقام شركة الكهرباء السعودية

يمكن لجميع العملاء التواصل مع شركة الكهرباء السعودية من خلال أرقام التواصل التي أتاحتها الشركة لكافة عملائها في المملكة العربية السعودية لمساعدة كافة المواطنين والمقيمين وتقديم الدعم لهم وحل كافة المشكلات الخاصة بالكهرباء، وفيما ي التواصل المتاحة:

الرقم الموحد للدعم الفني: 933 .

. الاتصال على رقم الشركة السعودية للكهرباء وهو: 920000222 .

. الاتصال على رقم خدمات المشتركين في الشركة وهو: 920001100 .

. التواصل مع الشركة من خلال تطبيق الكهرباء بعد تحميله.

إرسال رسالة تحتوي على تفاصيل الإبلاغ حساب العناية بالمشتركين على حساب تويتر.

الإبلاغ عن الأعطال على موقع الشركة الإلكتروني.

في نهاية المقال نكون قد قمنا بتقديم أسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء برقم العداد ورقم الحساب، ومعرفة طريقة تقديم شكوى علي فاتورة الكهرباء، بجانب معرفة أرقام شركة الكهرباء السعودية من أجل التواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء.