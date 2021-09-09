نتائج الانتخابات المغرب التشريعية 2021 موقع وزارة الداخلية

نترقب نتائج الانتخابات المغرب التشريعية والبلدية على موقع وزارة الداخلية المغربية خلال الساعات القادمة، بعد أن أغلقت صناديق الاقتراع بالقرب من السابعة من مساء اليوم على حسب المواقيت الرسمية التي حددتها لجان الناخب على مستوى كل المناطق والمدن، وتجرى عملية الفرز لأصوات المقترعين في مكاتب التصويت، التي شهدت إقبال ملحوظ من المواطنين لاختيار ممثليهم البرلمانيين في الفترة القادمة ولمدة 5 سنوات، وملامح الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها على حسب النتائج.

نتائج الانتخابات المغرب 2021

أوضحت وزارة الداخلية المغربية في بلاغ صدر منذ قليل، بدء عملية الفرز لأصوات الناخبين، مشيرة لسير العملية الانتخابية في أجواء طيبة، ولم تشهد ما يعكر صفو الحدث، رغم ما تم إقراره من تدابير احترازية، وتعليمات صارمة للحفاظ على سلامة المواطنين كافة، وسط حرص السلطات على إتمام الاستحقاق في موعده، وتنفيذه على الوجه الأمثل، بما يعكس مكانة الدولة المغربية وريادتها في المنطقة العربية والإفريقية، ومن المنتظر أن يكون إعلان نتائج الانتخابات التشريعية المغربية 2021 بعد منتصف الليل حال انتهاء عمليات الفرز.

مؤشرات نتائج الانتخابات الجهوية والتشريعية 2021

انتهت مكاتب التصويت من استقبال الناخبين وإغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة 7 مساء اليوم الأربعاء، وتشير أحدث المؤشرات التي تناقلتها عدة مصادر، أن نسبة المشاركة قد تتراوح حول 36 بالمائة وذلك حتى الساعة الخامسة من مساء الأربعاء، وفق تقارير غير رسمية لعدة مراقبين، وينتظر المغاربة خلال الساعات القادمة صدور بلاغ من وزارة الداخلية المغربية وعبر القنوات الإعلامية الرسمية، نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية لعام 2021 النهائية وتحديد الفائزين في هذا الاستحقاق التشريعي الهام.

تتوالي صدور نتائج انتخابية مؤقتة على حسب الولاة لمكاتب التصويت التي أنهت عملية الفرز على حسب نسبة الإقبال والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي الثلاثي، حيث سيتم إعلان قريبا عن نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب المغربي على 395 مقعد نيابي، ونتائج انتهابات أعضاء الجهويات، ونتائج انتخابات أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، لاختيار قرابة 31 ألف عضو بمختلف المجالس البلدية والجهوية، وسط الثناء على الأجواء التي تمت فيها رغم التحديات القائمة نتيجة الخوف من انتقال فيروس كورونا، وسيتولى الحزب الفائز منصب رئيس الحكومة.

موقع وزارة الداخلية المغربية نتائج الانتخابات

الإعلان عن النتائج المؤقتة والنهائية سيكون من موقع وزارة الداخلية المغربية بعد قليل