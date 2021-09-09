استعلام عن حساب المواطن الدفعة 46 للدعم

استعلام عن حساب المواطن برقم الهوية من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، والذي بدأ الآن للمستفيدين من صرف الدفعة 46 التي بدء إيداعها بعد قليل في الحساب الخاص بكل مستفيد فرد أو رب أسرة، وتستمر عملية نزول الدفعات في الحسابات البنكية من مساء اليوم وحتى الساعة الثانية عشر مساء الخميس 9 سبتمبر2021، نتيجة التقديم لمدة يوم، وحتى الآن لم يتم فتح التسجيل في حساب المواطن للمستفيدين الجدد، وهذا الأمر مرتبط بسياسة البرنامج كما قال المسئولين، والتي تراجع الحالة بشكل دوري، وحيث يتم اتخاذ قرار جديد بفتح التسجيل، ستعلن الحسابات الرسمية عن هذا.

دخول حساب المواطن

انتهاء فترة التسجيل وصعوبة الدخول على حساب المستخدم في برنامج حساب المواطن، من الأمور التي لها أساب ترتبط بتحديث البيانات وعدم الاعتراض خلال الفترة القانونية على إجراء اتُخذ ضد مستفيد، وفي هذه الحالة عليك كمستفيد سابق الاتصال ببرنامج حساب المواطن، ووضع التساؤل على حسابات خدمة العملاء، لمعرفة ما سبب عدم قدرتك على الدخول في موقع حساب المواطن.

استعلام عن حساب المواطن

طريقة استعلام عن حساب المواطن تبدأ من صدور نتائج الأهلية التي اعلن عنها البرنامج على موقعه وحسابته بداية شهر مارس الذي يحمل رقم الدفعة 46 ، ويكون من تأكد من أهليته سواء كان فرد أو رب أسرة، مستحق للصرف حتى تأتي نتيجة الاستحقاق لتحدد قيمة البدل الذي سيقوم البرنامج بوضعه في الحساب البنكي، ويجب على كل مسجل في حساب المواطن الدخول على حسابه والتأكد من أنه مؤهل للحصول على الدعم، وقد صدر خبر على حساب المواطن بموقع توتير أن صرف الدعم للدفعة 46 سيكون من الليلة.

من يجد أي مشكلة في استحقاقه يستطيع استخدام طرق التواصل مع الدعم الفني، أو الانتظار لحين فتح تقديم شكوى الاعتراض بعد 5 أيام من تاريخ يوم بدء إيداع الدعم المخصص للمستحق.

موقع حساب المواطن الرسمي

إليكم رابط تسجيل الدخول على موقع حساب المواطن الرسمي واستخدام الخدمات الإلكترونية التي يقوم البرنامج بتخصصيها للمستحقين، مثل خدمات الدعم الفني، والحسابة التقديرية وتقديم شكوى الاعتراض.

الدفعة 46 حساب المواطن

تبدأ الليلة إيداع حساب المواطن الدفعة 46 بعد تأخير الصرف والإيداع لمدة يوم نتيجة التوافق بين يوم الصرف الرسمي، ويوم أجازة وهو يوم الجمعة 10 سبتمبر، وقد تم تعجيل الصرف ليكون من الساعة 12:00 صباحاً ويستمر في الإيداع على مستوى كل البنوك على مدار ساعات نهار وليل الخميس 9 سبتمبر عرف معمول به في حالة هذا التوافق، وسيكون بمقدور المستفيدين من نجحوا في انطباق نتائج الأهلية عليهم، الحصول على الدعم إذا ما انطبقت نتائج الاستحقاق، وهي التي سمكن معرفتها من خلال الاستعلام عن حساب المواطن عبر الحاسبة التقديرية، ثم الاستعلام عن مقدار الدعم في الحساب البنكي الأبيبان.

طريقة الاستعلام عن إيداع الدعم في برنامج حساب المواطن: