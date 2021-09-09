منصة مدرستي الاطلاع على المقررات الالكترونية للمناهج الجديدة 1443

منصة مدرستي تسجيل دخول 1443. هي من أفضل 4 منصات تعليمية على مستوي العالم، وذلك بفضل المجهود الذي تبذله وزارة التعليم في السعودية. من إضافة تحديثات جديدة عليها بين الحين والأخر، حيث أصبحت منصة مدرستي جزء أساسي من اليوم الدراسي للطالب في المملكة سواء كان التعليم عن بعد كما كان في العام الماضي أو حضورياً، حيث يستطيع الطالب من خلالها استكمال أداء الواجبات المدرسية والتفاعل مع المعلمين، والاطلاع على المقررات الالكترونية للمناهج الجديدة والتي قامت وزارة التعليم في المملكة برفعها على المنصة لكي يستفيد منها الطلاب في أي وقت.

آلية الدخول إلى منصة مدرستي وتحديثاتها ومميزات هذه التحديثات للطلاب والمعلمين وولي الأمر:-

أتاحت وزارة التعليم في المملكة مع بدء العام الدراسي 1443، آلية الدخول إلى منصة مدرستي، عبر تسجيل الدخول إليها باستخدام الاسم المسجل وكلمة السر، أو التسجيل من جديد بالنسبة للطلاب والطالبات الجدد، كما أدخلت وزارة التعليم على المنصة العديد من التحديثات لعل أبرزها ما يلي:-

1- إضافة المقررات المعيارية الالكترونية، حيث أنها تتيح للطالب الوصول لتلك المقررات في أي وقت يكون متناسباً مع الجدول الدراسي اليومي الخاص به.

2- تعزيز الدافعية للتعلم أمام الطلاب.

3- تتيح هذه المقررات أمام المعلم وولي الأمر الاطلاع على أداء الطالب.

المقررات الالكترونية للمناهج الجديدة 1443:-

قامت وزارة التعليم بإضافة المقررات الالكترونية للمواد الدراسية الجديدة والتي لأول مرة يتم إضافتها هذا العام، وهذه المواد الدراسية الجديدة هي:-

مادة المهارات الحياتية والأسرية.

مادة التفكير الناقد.

المنهج المطور في مادة اللغة الانجليزية.

مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس.

مادة المهارات والتقنيات الرقمية.

وتعمل تلك المقررات الالكترونية على دعم جودة التعليم الالكتروني في المملكة من أجل تحسين نواتج التعلم وتمكين القياس المعياري، والعديد من الأهداف الأخرى.

الفيديوهات التعليمية القصيرة والشيقة.

الانشطة التفاعلية.

الموشن جرافيك.

ملخصات الدروس وبشكل شيق للطالب.

قياس نواتج التعلم بأدوات تقويم متنوعة.

وتتميز هذه المقررات الالكترونية بأنها تحتوي على العناصر التفاعلية مثل:-

وتهدف وزارة التعليم من كل ذلك إلى تعزيز متعة التعلم عند الطلبة والطالبات، بحيث يتم تحصيل أكبر قدر ممكن من نواتج التعلم.