تسجيل دخول منارات تبوك manarattabuk 1443، حيث يعد الدخول الي موقع منارات تبوك هو أحد الاستعلامات اليومية للكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين بالسعودية، فقد تم توفير بوابة الدخول الرسمية من خلال المدرسة من أجل توفير كافة الاستعلامات التي يبحث عنها جميع الطلاب والتي تخص العملية التعليمية المتعلقة بالمدرسة مثل الجدول الدراسي والاستعلام عن المصروفات المدرسية وغيرها من استعلامات يومية تخص كل شخص، ومن خلال التفاصيل التالية سوف نوضح للجميع طريقة تسجيل الدخول الي منارات تبوك سواء الأفراد المعلمين والمعلمات أو الطلاب المقيدين في كل مرحلة دراسية، وسوف نوضح بعض التفاصيل الخاصة بتسجيل ولي الأمر والطلاب والمعلم عبر المنصة الإلكترونية من خلال تسجيل دخول منارات تبوك.

تسجيل دخول منارات تبوك للطالب

أصبح تسجيل الدخول في موقع منارات تبوك الإلكتروني والذي يتبع لمدرسة منارات تبوك من الأمور الإلكترونية السهلة التي تتم ببعض الخطوات سواء طالب أو طالبة كالتالي:

يتم الدخول علي منصة الدخول التالية: منصة منارات تبوك.

يجب أن يتم اختيار الدخول باختيار أيقونة الطلاب”.

يقوم كل طالب بإدخال الاسم الخاص بالمستخدم.

ثم تسجيل كلمة المرور الخاصة بكل طالب أو طالبة.

يجب إدخال رمز الدخول المرئي الظاهر في الصورة.

الضغط علي تسجيل الدخول ليتم الانتقال الي لوحة البيانات والمعلومات الخاصة بكل طالب.

دخول منارات تبوك للمعلم

يستطيع جميع المعلمين والمعلمات التابعين الي مدارس منارات تبوك الدخول علي الموقع من خلال حسابهم الخاص من خلال الترتيب الآتي:

يتم الدخول علي رابط منصة منارات تبوك من خلال رابط الدخول السابق.

يجب أن يتم الضغط علي خيار الدخول من خلال اختيار أيقونة منسوبي المدارس.

بعد الدخول يتم إدخال كلمة مرور المعلم والمعلمة ثم اسم المستخدم المخصص لهم.

إدخال الرمز المرئي الموجود بالصورة.

وأخيراً يتم الضغط علي تسجيل الدخول.

تسجيل دخول ولي الأمر الي منارات تبوك

فيما يخص الدخول علي حساب منارات تبوك والذي يخص ولي الأمر يتم الدخول بالطريقة التالية: