التقديم على مقطوعة الضمان برقم السجل المدني 1443، حيث تبحث فئة كبير من المواطنين من محدودي الدخل في المملكة العربية السعودية عن طريقة التقديم بالمساعدة المقطوعة للعام الحالي، فهناك بعض الفئات من المواطنين بحاجة ضرورية للحصول علي الدعم من أجل قضاء جميع متطلبات الحياة اليومية والاحتياجات الأسرية المتنوعة، ويقوم كل فرد بتقديم طلب إلكتروني من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتم مراجعة الطلب الخاص بكل شخص من جانب المختصين داخل الوزارة، حيث يتم التأكد من توافر شروط الأهلية من أجل صرف قيمة الدعم والذي يتم صرفه بشكل شهري أو سنوي وفق ما تقوم الوزارة بتحديده، وسوف نوضح لكم خطوات التقديم على مقطوعة الضمان برقم السجل المدني.

شروط التقديم على مقطوعة الضمان للعام الحالي 1443

قبل قدوم كل فرد الي تسجيل طلب للحصول علي المساعدة المقطوعة، فيجب أن يتم التعرف أولاً علي شروط التقديم التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حتي يتم قبول التقديم والنجاح في الحصول علي المقطوعة، ومن شروط التقديم ما يلي:

المواطن السعودي الجنسية هو من له حق الاستفادة من هذا البرنامج دون أي جنسيات أخري في السعودية.

يجب علي كل من يتقدم للمقطوعة أن يكون مقيمًا إقامة دائمة بالسعودية دون فترات متقطعة.

يجب عدم استفادة الأسرة أو الفرد من أي برامج أخرى يتم تقدمها من جانب وزارة الموارد البشرية لفئات محدودي الدخل.

يجب ألا يكون الشخص الذي قام بالتقديم علي المقطوعة من العاملين بمجال التجارة أو الاستثمار.

يشترط ألا يكون للشخص أي سجل تجاري بالسعودية.

يجب ألا يزيد قيمة الدخل الشهري لصاحب الطلب عن 8650 ريال سعودي إذا كان رب أسرة.

التقديم على مقطوعة الضمان برقم السجل المدني 1443

يتم التقديم علي مبلغ مقطوعة الضمان الاجتماعي من خلال قيام المستفيد بتسجيل طلبه بالخطوات التالية: