وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر الكونجرس من استنفاذ الأموال بحلول أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وفى رسالة إلى زعماء الكونجرس، كتبت يلين أنه بناء على معلومات إدارية، فإن "الأموال والإجراءات غير العادية ستستنفذ بحلول أكتوبر"، وقالت إن "التأخير الذى يدعو إلى التشكيك فى قدرة الحكومة الفيدرالية على الوفاء بجميع التزاماتها من المحتمل أن يتسبب فى أضرار لا يمكن إصلاحها للاقتصاد الأمريكى والأسواق المالية العالمية".

وأضافت بحسب "روسيا اليوم" : "فى الوقت الذى لا تزال فيه العائلات والمجتمعات والشركات الأمريكية تعانى من آثار وباء كورونا المستمر، سيكون من غير المسؤول تعريض الثقة الكاملة والائتمان الأمريكى للخطر".

يذكر أنه تم تعليق حد الدين، وهو الحد الأقصى للمبلغ الذى يمكن للولايات المتحدة اقتراضه بموجب القانون، لمدة عامين فى عام 2019 فى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن التعليق انتهى فى نهاية يوليو الماضى.

وتستخدم وزارة الخزانة ما يسمى بالإجراءات الاستثنائية لدفع فواتيرها منذ ذلك الحين، بما فى ذلك تعليق بعض الاستثمارات، وإذا تم استنفاذ الأموال النقدية المتوفرة لديها وتدابيرها المؤقتة بالكامل، فستكون هذه هى المرة الأولى فى التاريخ التى لا تتمكن فيها الولايات المتحدة من الوفاء بالتزاماتها المالية.