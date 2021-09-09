نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الانتخابات المغربية 2021 النتائج الأولية تؤكد تقدم الأحزاب الإسلامية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الانتخابات المغربية 2021 ، يزداد البحث عن نتائج الانتخابات التشريعية 2021 في المغرب بعد ان أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 19:00 مساءا بتوقيت بالتوقيت المحلي. حيث صوت الشعب المغربي اليوم الأربعاء الموافق لـ09 من شهر سبتمبر الحالي في الانتخابات البرلمانية والمحلية في مختلف ارجاء البلاد. هذه الانتخابات الجماعية التي عرفت العديد من الخروقات حسب ما صرح به حزب العدالة والتنمية حسب آخر الاخبار الواردة من وكالة فرانس برس وأكدت وزارة الداخلية المغربية ان عملية التصويت مرت في ظروف حسنة ولم تعرف أي خروقات تذكر في مختلف المراكز الانتخابية الجماعية وأن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت ستة وثلاثون في المئة عند الساعة 17:00 مساءا بتوقيت المغرب. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على نتائج الانتخابات في المغرب 2021.

نتائج الانتخابات المغربية 2021

أعلنت وزارة الداخلية المغربية ان حوالي تمانية عشرة مليون ناخب وناخبة مسجلون في القوائم الانتخابية معنيين بعملية الاقتراع حيث فتحت مراكز الانتخابات في الساعة 8:00 صباحا بتوقيت المغرب وتم اغلاقها في تمام الساعة السابعة مساءا. حيث بلغت النسبة النهائية للتصويت من طرف المواطنين في الانتخابات البرلمانية والمحلية حوالي 50.18% مسجلة ارتفاع ضئيل عن الانتخابات التشريعية في سنة 2016 حيث بلغت حوالي ثلاثة واربعون في المئة. كما عرفت انتخابات الغرف المهنية 2021 بالمغرب سابقا نسبة مشاركة قوية.

نتائج الانتخابات التشريعية 2021 المغرب

من المحتمل ان يعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية بعد قليل. فيما سيتم الاعلان عن النتائج النهائية غدا الخميس الموافق لـ10 من شهر سبتمبر الجاري. وتشير آخر الاخبار الواردة من مراكز الاقتراع إلى منافسة كبيرة بين أحزاب الإسلاميين (حزب العادلة والتنمية ). وحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة. حيث يسعى حزب العادلة والتنمية إلى الاستمرار في رئاسته للحكومة المغربية التي يشغلها منذ عشرة سنوات.

نتائج الانتخابات الجماعية 2021

أكد حزب الاحرار ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات المغربية الحالية وهذا ما يؤكد على رغبة المغاربة في الغيير مؤكدا ان هذه النسبة من المشاركة في الانتخابات المحلية والبرلمانية جاءت بفضل تكاثف الجميع كما ان المملكة المغربية نجحت في تنظيم هذه الانتخابات رغم الظروف الصعبة التي تمر بها من الناحية الاقتصادية وكذلك انتشار فيروس كورونا في مختلف انحاء البلاد.

وزارة الداخلية المغربية

أكدت وزارة الداخلية المغربية على السير الحسن للانتخابات في معظم اقطار الدولة حيث لم تشهد الانتخابات التشريعية الأخيرة أي خروقات من طرف الأحزاب .كما اعلن عن رابط موقع نتائج الانتخابات المغربية 2021 الذي يمكن من خلالها الاطلاع على النتائج النهائية. كما اكدت انه ولأول مرة في المغرب يتم التصويت في الانتخابات البرلمانية والمحلية والجهوية في نفس اليوم. مما أدى إلى ارتفاع نسب التصويت بين الناخبين بحسب الاخبار الواردة من اللجان الانتخابية.