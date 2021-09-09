رابط الاستعلام عن نتائج الامتياز عبر موقع التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي2021، أمس الأربعاء الموافق الثامن من سبتمبر الجاري هو موعد الإعلان عن نتائج امتياز، وهذا على حسب ما أعلنته وزارة التهذيب الو والتكوين المهني داخل الجمهورية الموريتانية، لذلك نجد أن نسبة البحث عن النتيجة عالية من قبل طالبي مرحلة الامتياز، كما يمكن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن النتيجة من خلال الزيارة الإلكترونية لموقع التابع لوزارة التهذيب والتكوين المهني موريباك “mauribac” كما ذكرت الوزارة.

الدخول عبر الرابط الإلكتروني موريباك

تسجيل كافة البيانات التابعة للطالب/ة المتعلم من اسم الطالب ومكان الإقامة “الولاية التابع لها”

النقر على نتائج البكالوريا الدورة التكميلية

ثم القيام بتحميل كشف العلامات والنقاط.

الاستعلام عن نتائج الامتياز 2021نتائج مسابقة البكالوريا للدورة التكميلية 2021

من المعروف أن جميع طلبة وطالبات المرحلة البكالوريا قد أدوا ماراثون الامتحانات تحت إجراءات أمنية مشددة وهذه الإجراءات تمت بالمشاركة مع وزارة الصحة، وعلى الرغم من ذلك أكدت الوزارة أنها عملت جاهدة على توفير إراحية الجو الذي أدى فيه جميع الطلبة الامتحانات، ولقد سمحت الوزارة أيضاً إمكانية الاستعلام عن النتيجة من خلال زيارة موقع وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي والنقر على رابط نتائج البكالوريا الدورة التكميلية، والقيام بتسجيل اسم المترشح، ثم النقر على خانة بحث، ليحصل على كشف نقاط جميع المواد الامتحانية التي خاضها الممتحن.

مسابقة شهادة الامتياز داخل الجمهورية الموريتانية 2021

في صباح يوم الاثنين الموافق الثلاثون من شهر أغسطس الماضي، كانت بداية امتحانات شهادة البكالوريا داخل مؤسسات الامتياز في كافة الولايات الموريتانية، ومن المعروف انه تم ترشيح 3054 مرشحاً على 20 مركز، كما يبلغ عدد المرشحين لمشاركة في مسابقة الامتياز 5300 مرشح، وتم توزيعهم أيضا على 22 مركزاً، ونرى أيضاً أن الوزارة وضحت سبب النقص في نسبة النجاح في الدورة الأولى للبكالوريا، مشيرة أن المستوى الدراسي لتلك الطلاب المنخفض نو المحور الرئيسي في انخفاض معدل النجاح، ولقد أوضحت الوزارة أنها تسعى بكامل جهودها في معالجة تلك القصور من أجل النهوض من العملية التعليمية، حيث أنها عملت على توفير إعداد المدرسين ذو الكفاءة وكذلك توافر الكتب المدرسية.