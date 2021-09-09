رابط استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2021-2022 والموعد الرسمي لظهور النتيجة

استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2021-2022 ، ما زلنا نتابع معكم أدق التفاصيل ورصد أخبار موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية حيث أكدت بعض المصادر التربوية القريبة من وزارة التربية والتعليم السودانية، أن موعد إعلان النتيجة اقترب. وذلك تزامناً مع قُرب انتهاء اللجان بالكنترولات المختصة بتصحيح أوراق إجابات الطلاب والطالبات من عملها، مُشيرة أن كافة اللجان تعمل بجهد كبير من أجل التمهيد للإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية 2021، وسوف نرفق لكم أدناه الموقع الرسمي الذي يُمكنكم من خلاله رابط استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2021-2022.

نتيجة الشهادة السودانية 2021-2022

رابط استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2021-2022 ، ضمن متابعتنا المستمرة لما هو صادر من أخبار ونقلاً عن موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، فقد أكدت الوزارة أن أعمال تصحيح أوراق الطلاب والطالبات بالشهادة السودانية قد بدأت في اليوم السادس عشر من شهر أغسطس المنقضي. وذلك بمشاركة 6000 معلم ومعلمة موزعين على كافة اللجان المختصة بالتصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب.

وفي ذات السياق وفيما يخص موعد ظهور نتيجة الشهادة السودانية 2021 ، أوضح مدير إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم السودانية محمود سر الختم الحوري خلال تصريح صحفي، أن مراحل أعمال الكنترول انطلقت في اليوم السابع من شهر أغسطس الماضي بمشاركة 1400 معلم ومعلمة يؤدون دورهم بكل جهد وأمانة، وذلك سعياً للانتهاء من الأعمال الخاصة بالأوراق الامتحانية في أسرع وقت ممكن تحضيراً لصدور نتيجة الشهادة السودانية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2021

قال محمود سر الختم الحوري مدير إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم السودانية، أن موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية لم يتم تحديده حتى اللحظة، علماً أن اللجان ما زالت تعمل على تصحيح أوراق الامتحانات حتى الآن، مُشيراً أن اللجان المختصة قد شارفت على الانتهاء من عملها وقد اقترب موعد إعلان النتيجة.

وأردف قائلاً: إن امتحانات هذا العام قد واجهت العديد والكثير من المشكلات والتحديات الكبيرة، إلا أنها قد مرت بسلام، وقد دعا مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم السودانية جميع المعلمين والمعلمات القائمين بالعمل على تصحيح أوراق إجابات الطلاب والطالبات بالشهادة السودانية لبذل المزيد من الجهد وتحري الدقة والتركيز بهدف المحافظة على جهد الطلاب وإعطاء كل طالب وطالبة حقة.

رابط استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2021-2022

إليكم رابط استخراج نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2021 ، ( موقع وزارة التربية والتعليم )، وسنتابع معكم المزيد فيما يخص موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2021 من خلال رصد أخر الأخبار نقلاً عن موقع وزارة التربية والتعليم السودانية.