الاستعلام عن صرف حساب المواطن الدفعة 46 كم باقي وينزل حساب المواطن ca.gov.sa

كم باقي وينزل حساب المواطن، حساب المواطن الدفعة 46، زاد البحث بالساعات الأخيرة في جميع انحاء المملكة عن موعد صرف حساب المواطن، حيث يزيد البحث عليها هذه الفترة من كل شهر حيث إنه يتم إيداع المساعدات للمستفيدين من المساعدة، وهذا من تقديم وزارة الموارد البشرية والتضامن الاجتماعي السعودية.

وقد تم الإعلان عبر الحساب الرسمي لحساب المواطن عبر تويتر أنه سيتم صرف الدعم المخصص لشهر سبتمبر 2021 بدءا من اليوم حتى نهاية يوم الخميس، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

حساب المواطن الدفعة 46

ويتم صرف حساب المواطن من وزارة الموارد البشرية والتضامن الاجتماعي في السعودية، ويتم تقديم دعم حساب المواطن للأسر أصحاب الدخل المحدود وهذا لمساعدتهم على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار.

وها نحن في شهر سبتمبر 2021 وهذا ما يعني أن دفعة هذا الشهر هي الدفعة السادسة والأربعون 46، أي أنه قد مر 46 شهرا على بدء صرف دعم حساب المواطن للمواطنين في المملكة.

كم باقي وينزل حساب المواطن

ويزيد التساؤل بين المواطنين في هذه الفترة من كل شهر عن موعد إيداع المساعدات للمستفيدين من هذا الدعم، وخاصة أننا تعودنا أنه يتم إيداع المساعدة في حسابات المستفيدين البنكية كل شهر وبالتحديد في اليوم العاشر من كل شهر ميلاديا.

ولكن موعد نزول حساب المواطن هذا الشهر سيكون بيوم الخميس الموافق 9/9/2021 والموافق هجريا 2 صفر 1442، وهذا لأن اليوم العاشر من هذا الشهر سيكون يوم الجمعة وهو اجازة رسمية في البنوك وفي القطاع الحكومي.

وهذا ما تأكدنا منه حيث تم الإعلان عبر الحساب الرسمي لحساب المواطن citizenaccount عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الإيداع سيبدأ من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى نهاية يوم الخميس.

الاستعلام عن حساب المواطن ca.gov.sa

ويمكن للسادة المواطنين المستفيدين من حساب المواطن الاستعلام عنه بكل سهولة إلكترونيا، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية، فتابعوا معنا: