100 ألف شخص بلا كهرباء بولاية ميشيجان بسبب إعصار إيدا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيانات إحصائية عن البوابة الأمريكية للكهرباء على الإنترنت فإن أكثر من 106 آلاف شخص حرموا من الكهرباء الأربعاء، بعد العاصفة الرعدية التى ضربت جنوب غربى الولاية.
ومن جانبها، قالت شركة " دى تى إى إينيرجي" الأمريكية للطاقة على موقعها الإليكترونى إن أكثر من 2000 من طواقمها من العمال منتشرون فى الولاية للعمل على إصلاح الأعطال واستعادة الكهرباء لنحو 30 ألف عميل.
كما اضطرت بعض مدارس الولاية لإلغاء الدراسة بعد أن اقتلاع بعض الأشجار بها واستمرار انقطاع الكهرباء فيها.
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