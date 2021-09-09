نتائج الانتخابات التشريعية 2021 المغرب ترقب الإعلان عن النتائج النهائية

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عمر شويل - جدة أكدت وزارة الداخلية اعلان نتائج الانتخابات التشريعية 2021 المغرب غدا الخميس الموافق لـ التاسع من شهر أغسطس الجاري. حيث تشير النتائج الأولية الواردة من مراكز الاقتراع على تقدم الأحزاب الإسلامية التي يتقدمها حزب العدالة والتنمية. الذي يرأس حاليا الكومة المغربية منذ عشرة سنوات. ويستمر البحث عبر محرك بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عن نتائج الانتخابات المغربية 2021 الجماعية والبرلمانية. التي جرت اليوم الأربعاء الثامن من شهر سبتمبر الحالي في نفس اليوم وفي أجواء مميزة ولم تعرف اية خروقات تذكر حسب التصريح الأخير من وزارة الداخلية لوكالة فرنس برس. ومن خلال الاسطر التالية من هذا المقال سنتعرف على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية 2021 في المغرب. ورابط مواقع نتائج الانتخابات الجماعية والتشريعية 2021.

نتائج الانتخابات التشريعية 2021 المغرب

تفيد النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في دولة المغرب الشقيق لانحدار كبير لحزب العدالة والتنمية الإسلامي حسب ما تم بثه منذ قليل على قناة فاسياموا تيفي التي تبث أيضا على اليوتيوب بشكل مباشر في انتظار تأكيد نتائج الانتخابية البرلمانية غدا الخميس من قبل وزارة الداخلية المغربية عبر موقع الرسمي الذي سوف تنشر عليه النتائج بشكل رسمي بعد انتهاء اللجان الانتخابية من مفرز الأصوات في مختلف مكاتب التصويت وإعلان النتائج النهائية المغربية 2021 .

رابط نتائج الانتخابات المغربية 2021

كما اكدت وزارة الداخلية المغربية ان نسب المواطنين المشاركين في الانتخابات المغربية 2021 البرلمانية والمحلية. بلغت اكثر من خمسون في المئة وتعتبر نسبة مرتفعة مقارنة بالانتخابات الماضية سنة 2016 التي بلغت حوالي 43%. كما اكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ان اعلان النتائج النهائية للانتخابات 2021 في المغرب سيكون غدا الخميس الموافق لـ التاسع من شهر أغسطس الجاري على رابط موقع نتائج الانتخابات 2021

وزارة الداخلية المغربية نتائج الانتخابات

علاوة على ذلك يرتقب الجميع اعلان وزارة الداخلية المغربية نتائج الانتخابات 2021 الأولية الليلة. حيث صوت اليوم حوالي 18 مليون مواطن مغربي مسجلون في القوائم الانتخابية من اجل تحديد من يمثلهم على مستوى البرلمان (395 مقعدا) وكذلك اختيار من يمثلهم على مستوى المحليات والجهوي حيث بلغت عدد المقاعد (أكثر من 31 ألفا) في انتظار الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات التشريعية 2021 المغرب.