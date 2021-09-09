مزايا بطاقة الراجحي البلاتينية وطرق معرفة رصيد فيزا الراجحي وسداد مستحقاتها

مزايا بطاقة الراجحي البلاتينية وطرق معرفة رصيد فيزا بلاتينيوم الراجحي، حيث يعتبر بنك الراجحي من أكبر وأهم البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية، ومن أهم أسباب شهرة بنك الراجحي هو اهتمام الدائم بعملائه، وتقديمه دائما للعديد من الخدمات المتنوعة، كما يسعي دائما بنك الراجحي لتوفير كل سبل الراحة لعملائه، ويساعدهم في التمكن من توفير الوقت والجهد لديهم، ومن أهم ما يقدم بنك الراجحي هي بطاقة الراجحي البلاتينية أو فيزا بلاتينيوم الراجحي وهي تعتبر واحدة من أهم البطاقات الائتمانية التي يقوم بنك الراجحي بإصدارها للقيام بخدمة عملائه، والتسهيل في الشراء عليهم وحجز التذاكر للطيران وغيرهم العديد من الخدمات، واليوم سوف نقوم بالتحدث عن مزايا هذه البطاقة وطرق الاستعلام عن رصيدها.

يمكن أن يتم استخدامها في خدمات الشراء المختلفة أو السحب النقدي.

تسمح للعملاء الحصول على تخفيضات وخصومات هائلة في حالك التعامل من خلالها مع المحلات التجارية.

توفر سهولة في الشراء والتعامل مع المواقع الإلكتروني عن طريق الإنترنت، مع توفير الضمان على الرصيد، حيث أن العميل هو المتحكم الوحيد بها.

يمكن استخدام بطاقة فيزا الراجحي بلاتينيوم داخل مصارف الأعمال الخيرية ورعاية الأيتام.

تمتع العميل بتسهيلات كبيرة يتستطيع الحصول عليها من تخطي عمره ال18 عام.

لا يوجد هناك أي رسوم أو ضرائب تضاف على المبلغ الذي يتم الشراء به عند استخدام البطاقة.

تتوافق مع الشريعة الإسلامية، كما توفر للعملاء حد ائتماني عالي.

تعطي فرصة للتسديد بالتقسيط عن طريق بطاقة الراجحي البلاتينية علي كل المشتريات، كما يمكنك معرفة أيضا، بطاقة فيزا الراجحي قسط وشروط التقسيط عليها ومميزات البطاقة

مزايا بطاقة الراجحي البلاتينيةمعرفة الرصيد عبر تطبيق مصرف الراجحي

قام مصرف الراجحي بتوفير تطبيق يتمكن العميل من تحميله على هاتفه والتعرف على جميع الخدمات التي يقدمها لهم مصرف الراجحي، مع خدمة تشغيل بطاقة الراجحي البلاتينية والتعرف على الرصيد والكثير من الأمور المهمة التي يحتاج إليها العملاء، ويمكن معرفة الرصيد عن طريق الخطوات التالية:

أولا القيام بتحميل التطبيق على الهاتف.

ثم استخدام معلومات المباشر وتسجيل الدخول عبر التطبيق.

وبعد ذلك عليك إدخال الاسم وكلمة المرور بشكل صحيح في خانتهم المظبوطة.

ثم الضغط خيار تسجيل الدخول.

وسوف يظهر لك الرصيد على شاشة التطبيق عند الدخول.

القيام بالذهاب إلى جهاز الصراف الآلي الخاص ببنك الراجحي.

ثم إدخال رقم بطاقة الفيزا داخل الخانة المخصصة.

كما يجب القيام بكتابة الرقم الشخصي الخاص بالفيزا.

ثم الضغط على الاستعلام عن الرصيد.

وسوف يظهر لك جميع المعلومات التي يقوم الجهاز بتوفيرها عن الرصيد.

رصيد بطاقة الراجحي البلاتينية من خلال المصرف الآليطريقة تسديد مستحقات البطاقة البلاتيتية

كما قمنا بعرض بطاقة الراجحي اللاتينية وأهم مميزاتها وكذلك تعرفنا أيضاً على طرق معرفة الرصيد في بطاقة الراجحي البلاتينية. يمكننا أيضاً عرض الطريقة التي يتم بها سداد مستحقات البطاقة. حيث يتم سداد المستحقات عن طريق خصم المبلغ المستحق بشكل تلقائي من الحساب عن طريق البنك. كما يمكن السداد أيضاً عن طريق خدمة مباشر للأفراد وكذلك عن طريق الصراف الآلي أو الهاتف.