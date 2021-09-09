البرازيل تسجل أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وبلغ إجمالى عدد الوفيات فى البلاد 584.421، بينما وصل إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 20 مليونا و928.008.

وسجلت البرازيل ثانى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

كما أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.