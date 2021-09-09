مصرع 14 شخصا جراء حريق فى مستشفى كورونا فى مقدونيا الشمالية

جدة - نرمين السيد - ووقع الحادث فى مدينة تيتوفو التى غالبية سكانها من الألبان، حيث سجلت فيها أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد.

ونشب الحريق فى المستشفى عند الساعة التاسعة مساء الأربعاء حسب التوقيت المحلى (الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش)، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق بعد عدة ساعات.

وأشار وزير الصحة فى تغريدة على "تويتر" إلى أن هناك 14 ضحية مؤكدة، لكن عددها مرشح للارتفاع.