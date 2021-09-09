لاعب إماراتي يتخطى إنجاز ميسي ويعادل رقم بيليه

تمكّن اللاعب الإماراتي علي مبخوت من تخطي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليصبح ثاني أفضل هداف في العالم، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأحرز علي مبخوت هدفا في الدقيقة 12 من لقاء الإمارات وسوريا المقام على ملعب الملك عبد الله في العاصمة الأردنية عمّان، بعد خطأ من حارس المرمى، في منافسات المجموعة الأولى من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وبفضل هذا الهدف وهو الـ77 للمهاجم الإماراتي، فقد تفوق على ليونيل ميسي، بأعداد الأهداف المسجلة في مباريات مع المنتخب الوطني، حسبما ذكرت صحيفة "غلف نيوز".
ويحتل لاعب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو صدارة اللاعبين الأكثر تهديفا مع منتخباتهم الوطنية برصيد 111 هدفا.
وهنأ نادي الجزيرة الإماراتي لاعبه عبر منشور في حسابه على تويتر، جاء فيه: "تهانينا لك يا علي بعد تحقيق هذا الإنجاز الرائع، حيث تساوى مبخوت مع بيليه في عدد الأهداف المسجلة دولي".
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