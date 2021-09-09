طالبان : سنتيح مجالا للنساء بالحكومة فى وقت لاحق

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، للصحفيين فى كابل، يوم الأربعاء: "هذه الحكومة مؤقتة. وستكون هناك وظائف للنساء بما يتوافق مع أحكام الشريعة".
وتابع قائلا: "هذه هى البداية، لكننا سنتيح مجالا للنساء، وسيكون بإمكانهن دخول الحكومة. هذه ستكون المرحلة الثانية".
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