طالبان : سنتيح مجالا للنساء بالحكومة فى وقت لاحق

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، للصحفيين فى كابل، يوم الأربعاء: "هذه الحكومة مؤقتة. وستكون هناك وظائف للنساء بما يتوافق مع أحكام الشريعة".

وتابع قائلا: "هذه هى البداية، لكننا سنتيح مجالا للنساء، وسيكون بإمكانهن دخول الحكومة. هذه ستكون المرحلة الثانية".