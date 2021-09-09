الدفاعات السعودية تدمر 3 مسيرات حوثية أطلقت نحو خميس مشيط

جدة - نرمين السيد - دمرت الدفاعات السعودية، فجر الخميس، طائرة مسيرة مفخخة ثالثة أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط، بعدما أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، قبل ساعات عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتا باتجاه خميس مشيط.





وقال إن التصعيد الحوثى عدائى همجى لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. كما أكد أن محاولات المليشيا إطلاق المسيرات المفخخة تم التصدى لها، مشدداً على اتخاذ إجراءات صارمة لحمايه المدنيين. والأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة، مؤكدة إصابة طفلين وتضرر 14 منزلاً جراء اعتراض صواريخ باليستية ومسيرات حوثية.

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