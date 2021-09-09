إخلاء مطار فى نيوزيلندا بسبب بلاغ عن متفجرات

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة إنه تم العثور على طرد مشبوه مماثل لعبوة ناسفة فى حقيبة كانت متروكة عند نقطة تفتيش فى مدخل للمطار.
وأضافت أن عناصر الأمن أخلوا جناح الرحلات الداخلية، حيث حصل الحادث، كإجراء احترازي، وتم إشراك وحدات خاصة لتفكيك المتفجرات من وزارة الدفاع النيوزلندية للتعامل مع الوضع.
وذكرت أنه لا خطر لأمن المطار، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق فى الحادث، بينما أوضحت وسائل إعلام أن المطار تم وقف عمله لمدة ساعتين.
وأكدت إدارة المطار عبر "تويتر" أن الحادث أسفر عن تأجيل عدة رحلات جوية.
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