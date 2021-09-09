مسؤول أميركي: طالبان ستسمح لـ 200 أميركي ومدنيين بالرحيل

قال مسؤول أميركي إن سلطات حركة طالبان وافقت على السماح برحيل 200 مدني أميركي ومواطنين من دول أخرى ظلوا في أفغانستان بعد انتهاء عملية الإجلاء الأميركية.
وأشار المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن طالبان ستسمح لهؤلاء بالرحيل على متن طائرات مستأجرة من مطار كابل.
وقال المسؤول لرويترز إن مبعوث الولايات المتحدة الخاص زلماي خليل زاد ضغط على طالبان للسماح برحيل هؤلاء الأشخاص.
ومن المتوقع أن يتم ترحل هذه المجموعة من أفغانستان اليوم الخميس.
غير أن المسؤول الأميركي لم يقل إن كان هؤلاء المواطنون الأميركيون ومواطني الدول الأخرى هم من أولئك الذين تقطعت بهم السبل لأيام في مدينة مزار الشريف بسبب عدم السماح للطائرات المستأجرة بالرحيل.
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قال الثلاثاء، إن العمل جار مع حركة طالبان، لأجل تسهيل انطلاق رحلات طيران مستأجرة إضافية من العاصمة الأفغانية كابل للأشخاص الذين يسعون لمغادرة أفغانستان بعد مغادرة القوات والدبلوماسيين الأميركيين.
وأشار بلينكن، خلال مؤتمر صحفي بالدوحة، إلى أن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مع حركة طالبان "في الساعات الأخيرة" من أجل تأكيد الترتيبات.
وأوضح أن طالبان أعطت تأكيدات بتوفير ممر آمن لجميع الراغبين في مغادرة أفغانستان بوثائق سفر مناسبة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستلزم طالبان بهذا التعهد.
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