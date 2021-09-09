50000 ريال بدون تحويل الراتب بالتقسيط الميسر بدون كفيل لدى إمكان

50000 ريال بدون تحويل الراتب الشهري من أهم المزايا التمويلية التي يبحث عنها كل الراغبين في طلب التمويل لدى شركة إمكان للتمويل حيث وفرت الشركة التمويل الميسر بحد أقصى خمسون ألف ريال سعودي ولكن بشروط وضوابط محددة ومنها أن يكون العملاء المتقدمين لطلب التمويل الميسر سعودي الجنسية ويبلغ من العمر عشرون عام فقط لا غير كما يجب أن يتضح عدم تعثر العميل المتقدم لدى تقرير سمه السعودي بالمملكة وذلك من أجل الموافقة على طلب التمويل والحصول على عرض تمويل بدون تحويل الراتب وبلا كفيل غارم سعودي الجنسية لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية والمقدم من مصرف الراجحي السعودي في المملكة.

كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على التمويل المناسب لدى شركة إمكان للتمويل

تطلب شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة ومنها أن يكون المواطن السعودي المتقدم قد فتح حساب بنكي في مصرف الراجحي بالمملكة كذلك يبلغ من العمر عشرون عام على الأقل لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة كما يلي بكافة التفاصيل:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية كما يبلغ من العمر 20 عام فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

يجب طباعة تقرير عن سمه السعودي بالمملكة وعدم تعثر العميل المتقدم لدى شركة إمكان للتمويل داخل أراضي السعودية.

لابد من فتح حساب بنكي في مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية لدى إمكان للتمويل.

على العميل المتقدم توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن ألفين ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى إمكان.

يمتاز الآن التمويل بأنه بدون كفيل غارم سعودي الجنسية حتى مبلغ خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل.

شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية تمتاز بتوفير التمويل بدون تحويل الراتب الشهري في المملكة.

تمويل ميسر متوافق مع الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية.

التمويل متاح لجميع المواطنين السعوديين بأقل راتب شهري بموافقة شركة إمكان للتمويل.

تمويل بفترة سداد ميسرة بالتقسيط عبر شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

مميزات الحصول على برنامج التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل