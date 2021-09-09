استعلام عن ايداع معاش الضمان الاجتماعي 1433 اليوم الخميس بالخطوات

ينشر لكم ثقفني، رابط الاستعلام عن ايداع معاشات الضمان الاجتماعي 1443 دفعة شهر صفر، حيث يبحث الآلاف من المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي عن طريقة التعرف على تفاصيل الدفعة الخاصة بهم بعد أن تم ايداعها في حساباتهم، ويعد هذا البرنامج من أهم البرامج التي أطلقتها الحكومة لكي تساعد المواطنين على الظروف الصعبة التي يمرون فيها بحياتهم، ويمكن الاستعلام عن صرف المعاش من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي سطور هذا المقال نستعرض لكم خطوات الاستعلام خطوة بخطوة.

معاش الضمان الاجتماعي 1443

من أجل ألحصول على معاش الضمان الاجتماعي يجب توافر العديد من الشروط في المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج، حيث وضح الضمان الاجتماعي الشروط اللازمة لذلك، ويجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويقيم على الأراضي السعودية اقامة دائمة، كما يستفيد من الضمان الأيتام والأرامل ، الأسر التي ليس لديها عائل وهي، المطلقة مع أبناءها، الأرملة مع أيتام، الأسرة المهجورة، الأسرة المعلقة، أسرة الغائب أو المفقود، أسرة المدمن على المخدرات، وقد استثنت الوزارة من شروط الجنسية المرأت الأجنبية املتزوجة من مواطن سعودي أو اذا كانت أرملة ولها أطفال منه، كما تم استثتاء المرأة السعودية الأرملة من زوج أجنبي.

خطوات الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي

تسائل الكثير من المواطنين السعوديين المشمولين في قوائم الضمان الاجتماعي، عن طريقة الاستعلام عن معاشات الضمان الاجتماعي، ونوفر لكم الخطوات الصحيحة من أجل التعرف على تفاصيل الدفعة الخاصة بك فور ايداعها في حسابات المواطنين، حيث تكون الدفعة الخاصة بالمواطنين المستفيدين عبارة عن مبلغ نقدي يتم ايداعه في حسابات كل مواطن مستفيد، كل ما عليك هو اتباع الشرح التالي خطوة بخطوة.

الخطوة الأولى، يقوم المواطن بزيارة رابط موقع وزاره الموارد البشرية وتسجيل الدخول. الخطوة الثانية، النقر على عبارة الخدمات الإلكترونية. الخطوة الثالثة النقر على دليل الخدمات. الخطوة الرابعة اكتب رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص. الخطوة الخامسة والأخيرة النقر على ايقونة استعلام لتظهر لك تفاصيل الدفعة.

أولا، قم بالانتقال إلي رابط موقع الضمان الاجتماعي ثانيا الضغط على كلمة مستخدم جديد. ثالثا، تحديد دائرة التنمية الاجتماعية. رابعا، ادخل رقم الهوية الخاصة بك واكمل بقية البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها. خامسا الضغط على أيقونة حفظ.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443