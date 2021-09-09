جنوب إفريقيا تسجل 7338 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - سجلت جنوب إفريقيا 7.338 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للإصابات إلى مليونين و836 ألفا و773 شخصا.





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