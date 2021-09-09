أبوظبي في صدارة التصنيف العالمي بالاستجابة لكورونا

وحلّت أبوظبي في المركز الأول بين 50 مدينة حول العالم، وفق أحدث تصنيف صادر من "مجموعة المعرفة العميقة" ومقرها لندن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" في تغريدة على حسابها بتويتر.

وكانت دراسة صادرة عن هيئة "ديب نولدج أناليتيك"، قد كشفت المدن الأكثر أمانا من خطر الجائحة والأفضل استجابة لوباء "كوفيد 19"، خلال الربع الأول من العام الجاري.

واعتمدت الدراسة على بيانات ضخمة شملت عدة معايير مثل توزيع اللقاحات وتقديم العلاجات والشفافية والحوكمة.

وشمل التصنيف 25 مدينة من مختلف مناطق العالم، فكانت مدينة أبوظبي الأفضل على مستوى العالم.

وجاءت العاصمة الكورية الجنوبية في المرتبة الثانية، ثم سيدني الأسترالية في المركز الثالث، وسنغافورة في المركز الرابع.

وركزت الدراسة على نقاط القوة والتحديات التي واجهت هذه المدن في تدبير أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لجائحة كوفيد-19، الذي ظهر في أواخر 2019، ثم تحول إلى جائحة عالمية.

واعتمد التصنيف أيضا على مناعة الاقتصاد ونجاعة الحجر الصحي وأداء نظام الرعاية.