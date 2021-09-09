بالصور.. الزعيم كيم يظهر في عرض عسكري "متواضع" للجيش الكوري

نظمت كوريا الشمالية عرضا عسكريا للجيش استعرضت فيه عتادا عسكريا في عاصمتها بيونغيانغ الليلة الماضية، خلال احتفال بالذكرى الـ 73 لتأسيس الدولة.
ولم يبث التلفزيون الحكومي لقطات من العرض الذي حضره الزعيم كيم جونغ أون حتى صباح الخميس، ولم يتضح على الفور النطاق الكامل للأسلحة المعروضة خلال الحدث.
وكانت هناك مؤشرات على أن العرض، الذي قالت كوريا الشمالية إنه شارك فيه قوات أمن وقوات الأمن العام، قد تم تخفيفه مقارنة بالعروض العسكرية السابقة في يناير وأكتوبر من العام الماضي، عندما طرحت بيونغيانغ بعض أسلحتها الاستراتيجية التي تمثل تهديدا لخصومها الآسيويين والأراضي الأميركية.
وحسبما ذكرت "الأسوشيتد برس"، فإن وسائل الإعلام الحكومية لم تشر إلى عرض أسلحة باليستية هذه المرة.
ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية وصحيفة رودونغ سينمون صورا وتقارير عن طائرات مقاتلة تحلق في تشكيل فوق ساحة كيم إيل سونغ المضيئة الزاهية، والتي سميت على اسم جد كيم المؤسس للدولة، وقطع مدفعية جرّتها الجرارات، كما كانت هناك مسيرات لكلاب تفتيش عسكرية وجنود يرتدون أقنعة واقية من الغاز وبدلات حمراء زاهية.
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