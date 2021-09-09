جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، إن تنظيم القاعدة المتطرف، الذى استخدمت أفغانستان كقاعدة انطلاق لمهاجمة الولايات المتحدة قبل 20 عامًا، قد يسعى للعودة من جديد بعد الانسحاب الأمريكى.





وأضاف: "هذه هى طبيعة المنظمة، إلا إن الولايات المتحدة مستعدة لمنع عودة القاعدة فى أفغانستان والتى من شأنها أن تهدد بلادنا". وكانت طالبان قد وفرت ملاذًا للقاعدة أثناء حكمها لأفغانستان من عام 1996 إلى عام 2001. وغزت الولايات المتحدة طالبان وأطاحت بها بعد أن رفضت تسليم قادة القاعدة فى أعقاب هجوم 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع الأمريكى: القاعدة قد تسعى للعودة فى أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.