روسيا: التهديدات الإرهابية تطورت منذ هجمات 11 سبتمبر

جدة - نرمين السيد - وقال سيرومولوتوف فى تصريحات لوكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الخميس:"بدون أى شك، من الصعب للغاية إنكار أن تهديد الإرهاب قد تطور كثيرا على مر هذه السنين"، مشيرا إلى أنه ظهرت تحديات جديدة لا يمكن للدول أن تتجاهلها.
وأضاف: "من بين هذه التحديات الجديدة، استخدام المسلحين للطائرات المسيرة فى التحضير لهجمات إرهابية وتنفيذها وتكثيف أنشطة تجنيد الأنصار الجدد للجماعات الإرهابية داخل المؤسسات الإصلاحية والسجون والترويج للأفكار المتطرفة باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الحديثة، وكذلك ظهور مصادر تمويل جديدة".
وتابع: "لمواجهة التهديد الإرهابى فى جميع هذه الاتجاهات هناك تعاون متعدد الأوجه على المستوى الثنائى وفى مختلف المحافل الدولية، حيث تعتبر روسيا أحد أهم المشاركين فى هذا التعاون".
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