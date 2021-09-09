عاجل.. الحرس الثورى الإيرانى يستهدف مواقع تابعة للمعارضة فى كردستان العراق

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام إيرانية، فى نبأ عاجل لها، بأن الحرس الثورى استهدف مواقع تابعة للمعارضة فى إقليم كردستان العراق.



جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام إيرانية، فى نبأ عاجل لها، بأن الحرس الثورى استهدف مواقع تابعة للمعارضة فى إقليم كردستان العراق. يأتى ذلك غداة تحذير القائد فى القوة البرية للحرس الثورى الإيراني، العميد محمد تقى أوصانلو، من أنه "يجب طرد الجماعات الإرهابية من المنطقة الشمالية للعراق.

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