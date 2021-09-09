بعد تشغيل المطار.. البحرين ترسل مساعدات عاجلة إلى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وكان العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أصدر فى وقت سابق، توجيهات بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى أفغانستان، على أن تتولى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مهمة الإشراف عليها.

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