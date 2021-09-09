«التجمع» المغربى: نتائج الصناديق تعبر عن رغبة الشعب

جدة - نرمين السيد - وأظهرت نتائج للانتخابات البرلمانية المغربية، ليلة الخميس، خسارة حزب العدالة والتنمية المحسوب على تيار الإسلام السياسي، فى عدد من المدن، وفقدان قائده سعد الدين العثمانى، الذى يترأس الحكومة الحالية، مقعده عن دائرة المحيط بالعاصمة الرباط. بينما تصدر التجمع الوطنى للأحرار قائمة الفائزين بالانتخابات البرلمانية.

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