حساب المواطن يقدم موعد صرف الدفعة 46 لشهر سبتمبر 2021، يعتبر حساب المواطن من ضمن البرامج الداعمة والأكثر شهرة داخل المملكة العربية السعودية، فيقدم البرنامج الدعم للأسر شديدة الإحتياج، لذا نجد الكثيرون من مواطني المملكة ينتظرون موعد صرف دفعات حساب المواطن من أجل الاستطاعة في مواجهة أعباء المعيشة، وقد يواجه بعض المستفيدين من دفعات البرامج مشكلة تعليق الدفعات، وهنا نجد أن مسئولي البرنامج أوضحَ بعض من الطرق التي تستخدم في حل مشكلة تعليق الدفعات، ومن تلك الطرق التوجه إلى بنك تسليم الدفعات والقيام بالمراجعة والتأكد بعدم الإيداع، أو تقدم المستفيد بشكوى عبر موقع حساب المواطن الإلكتروني أو من خلال خدمة صوتك مسموع.

موعد صرف الدفعة 46 من شهر سبتمبر 2021

منذ قليل غرد مسئولي البرنامج عبر صفحة التواصل الاجتماعي، موضحاً الأتي “انه منذ قليل تم إيداع دفعات برنامج حساب المواطن” ، وهذا يعني أنه تم تقديم موعد الصرف عن الموعد المُعتاد صرفه، حيثُ من المعروف أنه يتم صرف الدفعات كل يوم عاشر من كل شهر ميلادي، ولأن اليوم العاشر من شهر سبتمبر الجاري سوف يُصاف يوم الجمعة وهو يُعد إجازة رسمية داخل المملكة، لذا نجد أنه تم تقديم صرف الدفعة بيوماً واحداً، لتُصرف الدفعة في الساعات الباكرة من صباح اليوم الخميس الموافق التاسع من شهر سبتمبر الجاري.

هو التوجة الإلكتروني إلى الصفحة الرسمية لحساب المواطن

التوجه إلى خانة الخدمات الإلكترونية المتواجدة يمين الشاشة

ثم النقر على نتائج أهلية الدفعات

اختيار رقم الدفعة وتسجيل رقم هوية المستحق ورمز التحقق للتأكد من آدمية المستعلم

النقر على أيقونة بحث للاستعلام عن الأهلية.

كيفية التحقق من أهلية الاستحقاق من دفعة 46 من حساب المواطنالاعتراض على تعليق دفعات برنامج حساب المواطن

لقد حَدد البرنامج انه بعد مرور خمسة أيام من صرف الدفعة يُمكن للمعترض التوجه لتقديم طلب شكوى على نتيجة أهلية الدفعة 46 من حساب المواطن، ويتم التعامل مع تلك الشكاوى في مدة أقصاها تسعون يوماً من تاريخ صرف الدفعة، وفي حالة التصديق بأحقية تلك الدفعة، يتم صرفها المستفيد بأثر رجعي.