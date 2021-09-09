صوت إنذار الحريق يدوي في محطة الفضاء الدولية

انطلقت أجهزة إنذار الحرائق والدخان في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأفاد أفراد الطاقم في المحطة بأنهم لاحظوا دخانا وانتشرت رائحة بلاستيك محترق، بحسب ما أفادت وكالة الأسوشيتد برس.

وقالت وكالة الفضاء الروسية "روزكوسموس" إن الحادث وقع في مركبة زفيزدا الروسية الصنع أثناء إعادة شحن بطاريات محطة الفضاء الدولية.

وذكرت "روسكوزموس" أن الطاقم قام بتنشيط مرشحات الهواء، وعاد إلى "الراحة الليلية" بمجرد عودة جودة الهواء إلى طبيعتها، وأشارت إلى أن الطاقم سيواصل السير في الفضاء، اليوم الخميس، كما هو مخطط له.

وتعمل المحطة الفضائية حاليا بواسطة رواد فضاء وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، مارك فاندي هي، وشين كيمبرو، وميغان ماك آرثر، بالإضافة إلى أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف من روزكوسموس، ورائد فضاء وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، أكيهيكو هوشيد، ورائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية توماس بيسكيت.

من المقرر أن يجري نوفيتسكي ودوبروف مسيرة في الفضاء لمدة 6 ساعات اليوم الخميس لمواصلة دمج مختبر "ناوكا" العلمي، الذي شيدته روسيا والذي التحق بالمحطة الفضائية في يوليو الماضي.