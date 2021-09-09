الصحة العالمية تطالب الدول الغنية بتأجيل الجرعات المعززة من لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس منظمة الصحة العالمية تادروس أدنوم جبريسيوس، قد اعترض على مشاريع الجرعات الثالثة فى الدول المتقدمة، مشيرا إلى أنه لن يصمت إزاء احتكار الدول الغنية وشركات الأدوية الكبرى للقاحات فيروس كورونا، بينما يتركون للدول الفقيرة الفتات من هذه اللقاحات.
وأضاف جبريسيوس فى تصريحات سابقة، أنه كان قد تلقى وعود من وزراء للصحة فى قمة مجموعة العشرين بتوفير لقاحات للدول الفقيرة، حيث كان من المفترض أن تتبرع تلك الدول بمليار وحدة من اللقاحات لم يقدم منهم سوى 15%.
ويطالب جبريسيوس الدول الغنية بفرض منع مؤقت على الجرعات الداعمة حتى يتلقى 40% من الدول الفقيرة اللقاح بحلول نهاية هذا العام. رغم تلك المطالب إلا أن أغلب الدول الغنية تخطط حاليا لمنح جرعات ثالثة داعمة من اللقاحات لمواطنيها وسط أصوات تقترح أن هذه الجرعات قد لا تكون مفيدة لكل الفئات.
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