طالبان تعيد هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن مهمة هذه الوزارة تطبيق "التفسير المتشدد للشريعة الإسلامية"، مع قيود صارمة على النساء والإجبار على الصلاة، وحتى "حظر الطائرات الورقية والشطرنج".

وذكرت أنه بعد عودتها إلى السلطة الشهر الماضي، شكلت "طالبان" هذا الأسبوع حكومة مؤقتة وأعلنت عن قائمة الوزراء المؤقتين، وجميعهم من الذكور ومعظمهم من الحرس القديم لـ"طالبان"، من بينهم رجل دين غير معروف اسمه محمد خالد، لقيادة وزارة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن طالبان لم تنشئ وزارة لشؤون المرأة، على غرار الحكومة السابقة، فى وقت خرجت فيه تظاهرات مطالبة الحركة بمنح النساء مقاعد فى الحكومة، ومناصب قيادية أخرى.

وبينت أنه فى قائمة باللغة الإنجليزية للوزارات والوزراء الجدد والتى وزعتها "طالبان" كان اسم الوزارة الوحيد الذى لم تتم ترجمته هى وزارة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.