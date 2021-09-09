جدة - نرمين السيد - أكد مارتن شونجونج الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى أن المباحثات المكثفة التى أجراها عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، خلال الفترة الأخيرة مع قيادات الاتحاد البرلمانى الدولى، أثمرت عن شراكة استراتيجية مؤسسية بين الاتحاد البرلمانى الدولى والبرلمان العربى فى العديد من المجالات والقضايا التى تهم الشعوب العربية.





جاء ذك خلال كلمة الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى فى خلال افتتاح أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بفيينا. وشارك رئيس البرلمان العربى فى افتتاح أعمال هذه القمة العالمية الأولى من نوعها، التى شارك أيضا فى افتتاح أعمالها، كبار القادة فى الاتحاد البرلمانى الدولى والأمم المتحدة وعدد كبير من رؤساء المنظمات البرلمانية الاقليمية والدولية، ورؤساء عدد من البرلمانات والمؤسسات الوطنية.

ومن المقرر أن تعتمد هذه القمة وثيقة البرلمان العربى بشأن مكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل الإفريقى. كما ستشهد القمة إطلاق التطبيق الإلكترونى المعنى بمكافحة الإرهاب، والذى شارك البرلمان العربى فى تعريبه، لتعظيم الاستفادة منه على المستوى العربى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- البرلمان الدولى: شراكة استراتيجية مع نظيرنا «العربى» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.