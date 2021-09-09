بدون كفيل.. رابط طلب التمويل الأصغر والقسط الأول بعد شهرين

التمويل الصغير من غير كفيل، يتم توفير لك من قبل الكثير من الشركات الخاصة بالتمويل في السعودية والبنوك أفضل وأبرز الخدمات والعروض الخاصة بالمواطن داخل المملكة العربية السعودية، والتي يتم البحث عنها من قبل العديد من المواطنين السعوديين والصغير سعوديين، حيث يعد التمويل من البنوك والشركات هو أخذ مبلغ مالي ويتم دفعه من خلال أقساط بشكل محدد حسب الاتفاق الذي يحدث بين الطرفين، ويكون خلال مدة خمس سنوات أو تبعًا للمبلغ التمويلي، بالإضافة إلى أن مدة السداد تتوقف على الفترة الخاصة بالتمويل في أي عام.

إن شركة اليسر للتمويل والإجارة تقدم لجميع المواطنين أفضل وأبرز العروض التمويلية سواء كان لسعوديين أو حاصلين على أي جنسية أخرى ومقيمين في المملكة العربية ومنها مبلغ 200 ريال من غير الكفيل بجانب هامش ربح بشكل تنافسي للمواطن السعودي والغير سعودي في تمويل سيارة أو تورق أو تمويل للأشخاص المتقاعدين، بجانب أن الشركة قامت بإتاحة الوقت في المواعيد والذهاب والدفع، كما قامت بتوفير رقم خاص بالدفع أون لاين من على الإنترنت من غير التوجه إلى المقر الخاص بالشركة لدفع الأقساط.

رابط التمويل الأصغر للحصول على التمويل

عندما تقوم بطلب تمويل أصغر من شركة اليسر سوف تأخذه من غير دفع أي رسوم إدارية أو أي أجر وكالة، بجانب أنه لا يشترط أن يتوافر هيئات معتمدة، وكل ذلك بمدة تقسيط تصل إلى ثلاث سنوات بجانب عدم وجود كفيل، و يتم سداد أول قسط بعد مدة شهرين من بداية أخذ التمويل ويكون 500 ريال، والشروط التي يتم طلبها من اجل التمويل هو أن لا يزيد عمر الشخص عن 60 عام ولا يكون أقل من 22 عام، ويكون دخله الشهري أقل من 5 آلاف ريال.